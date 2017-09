Equipe de angolanos debuta no Amador

Foto: Divulgação

Aproximadamente 7 mil quilômetros de distância separam Luanda, capital da Angola, de Hortolândia. Mas além da língua portuguesa, o que une nossa cidade ao país africano localizado do outro lado do Oceano Atlântico? A resposta é simples, o futebol. No Campeonato Amador, organizado pela Liga Hortolandense de Futebol, o esporte integra brasileiros e angolanos correndo atrás da bola.

Desde o início dos anos 2000, um grupo de angolanos radicados em Hortolândia se reunia para a disputa da famosa “pelada” do final de semana, no campo do Parque Santo André, na região do Santa Clara. A equipe cresceu e desde 2015 se filiou à Liga e, neste ano, estreou no Campeonato Amador de Hortolândia, atualmente na 2ª Divisão.

O elenco da S.E. Angola conta com 14 brasileiros e 11 angolanos. O Angola ocupa no momento a oitava colocação da competição, com quatro pontos. Faltando três rodadas para o término da primeira fase da competição, ainda existem chances de classificação para a fase final.