Equilíbrio marca rodada de abertura da Copa Zé Zázeri

Foto: Geraldo Marton / Divulgação

A primeira rodada da Copa Zé Zázeri, que reúne 13 times da LAF (Liga Americanense de Futebol) em divisão única, começou com muito equilíbrio em seis partidas disputadas no último domingo. O placar mais elástico foi do São Vito, que fez 3 a 0 no Americana.

Nos demais jogos da manhã de domingo, o que se viram foram confrontos de equipes competitivas em níveis técnicos semelhantes. Guanabara e Pernambuco, por exemplo, ficaram no empate por 2 a 2. Já São Roque, Karatê, Rio Branco Eterno e Parque Novo Mundo sofreram, mas começaram a competição com o pé direito.

O regulamento da competição prevê que as equipes joguem entre si dentro de cada grupo, em turno único. As quatro melhores avançam para a segunda fase, quando novamente serão formadas duas chaves. Os dois primeiros de cada grupo se classificam para as semifinais. A próxima rodada da Copa Zé Zázeri será disputada no domingo.