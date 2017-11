Entrosamento é arma do Rio Branco para Série A3

Ter qualidade técnica para a divisão, salário dentro do orçamento disponível e conhecer o clube. Os três critérios, não necessariamente nesta ordem, têm pautado diretoria e comissão técnica do Rio Branco na busca por contratações para o Campeonato Paulista da Série A3. Prova disso é que 14 dos 23 jogadores trazidos pelo Tigre até o momento já defenderam a própria equipe, seja na base ou profissional, e conhecem bem o estádio Décio Vitta. Foto: Renato Piovesan / O Liberal

A intenção do clube é não arriscar com apostas ou atletas desconhecidos. Do grupo de jogadores que se sentirão em casa atuando em Americana mais uma temporada estão o goleiro Netto, os laterais Mima e Pablo, o zagueiro Tiago Bernardi, os volantes Elias, Bismarck, Keitá, Higor e Cesinha e os meias Felipe Campos e Frank, que disputaram a Copa Paulista pelo Rio Branco neste segundo semestre e renovaram contrato. Ainda completam a lista os zagueiros Diogo e Luiz Paulo, que jogaram a A3 deste ano pelo Tigre, e o também defensor William Carneiro, que fez toda a sua base no alvinegro, mas nunca jogou entre os profissionais do time.

O zagueiro Diogo, último a chegar ao clube, no começo desta semana, acredita que o fato de os jogadores se conhecerem pode contribuir na Série A3. “Ganharemos um pouco no entrosamento. Já nos conhecemos, o time tem uma cara já e quem está chegando ainda pode contribuir mais um pouco. Ficamos felizes por saber que fizemos um bom trabalho e agradamos a diretoria. Espero brigar mais uma vez pelo acesso”, disse o atleta de 26 anos, que neste segundo semestre disputou a terceira divisão mineira pelo Coimbra.