Emprestado, Sasha espera ficar ‘muito mais tempo’

No Santos, Sasha voltará a disputar a Copa Libertadores, competição que atuou em 2015 pelo Inter. E ele garante que o time tem condições de fazer uma campanha, sendo que a sua estreia no torneio será em 1º de março, no Peru, diante do Real Garcilaso.

Para isso, o atacante sabe que precisará brilhar logo com a camisa do Santos. “A gente tem tudo para ter um ano maravilhoso, pelas competições que a gente tem pela frente. Se tudo acontecer assim, com certeza irei ficar muito mais tempo aqui”, disse Sasha em entrevista à Santos TV, canal de vídeos no YouTube do clube.

Novo reforço do Santos, Eduardo Sasha chegou ao clube cedido por empréstimo de um ano, cedido pelo Internacional. Mas, em suas primeiras palavras como jogador do time, ele revelou a esperança de ser adquirido ao término do vínculo, permanecendo por mais tempo na equipe da Vila Belmiro.

“Todo mundo sabe o nível da Libertadores. É uma competição muito difícil. O grupo está se preparando muito bem para a gente buscar esse objetivo. Com certeza, é o objetivo de todos. Vamos trabalhar para fazer uma grande competição”, afirmou.

O reforço santista também apresentou o seu estilo de jogo ao torcedor, apontando que também poderá atuar centralizado no ataque, função carente no elenco após a saída de Ricardo Oliveira, que não teve o seu contrato renovado e se transferiu ao Atlético Mineiro.

LEIA TAMBÉM: Atacante de 16 anos pode estrear segunda

“O Sasha joga aberto, centralizado, consegue fazer mais de uma função. Um jogador que se doa, se entrega. Tenho muito a contribuir com meus colegas para a gente fazer um bom ano”, comentou.

Sasha é o segundo reforço do Santos para esta temporada. Antes do atacante, o lateral-esquerdo Romário, destaque do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro de 2017, assinou contrato de cincos anos na última semana e já vem treinando com o grupo do técnico Jair Ventura.

Revelado pelo Inter, Sasha tem passagem pelo Goiás entre 2012 e 2013. Pelo clube gaúcho, o atacante disputou 28 jogos em 2017, com três gols marcados, superando a marca de 150 partidas pelo time onde iniciou a sua carreira profissional.

Com 25 anos, o atleta já está à disposição de Jair para a estreia do Santos no Campeonato Paulista, em 17 de janeiro, às 19h30, contra o Linense, no estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins.