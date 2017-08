Empresário de Pablo diz que negociação com Corinthians está suspensa

A negociação entre Pablo e Corinthians, que parecia estar certa e já era comemorada nos bastidores pelos dirigentes do clube, não deve mais acontecer. O empresário, Fernando César, revelou em sua página no Instagram que a conversa foi paralisada pelo fato de o clube não conseguir apresentar garantias de pagamento das luvas para o agente e o jogador.

“Apesar dos esforços de todos e do nosso empenho em ajustar os valores da transferência junto ao Bordeaux de forma a criar condições favoráveis ao Corinthians e, apesar de já termos acertado prazo contratual, salários, luvas e comissões, o Corinthians não conseguiu os recursos ou dar garantias de pagamento para viabilizar a finalização do contrato conforme combinado”, escreveu o empresário, na rede social.

Fernando César completou dizendo que Pablo permanecerá no Corinthians até o fim do ano e depois deve deixar o clube. “Diante disso, a compra do Pablo pelo Bordeaux está suspensa, devendo o atleta cumprir seu contrato de empréstimo até 31.12.2017, sempre com o profissionalismo e dedicação que o caracteriza e o levou a ser ídolo da maravilhosa fiel torcida. Agradecemos ao presidente Roberto de Andrade, ao diretor Flávio Adauto e ao gerente de futebol Alessandro por todo o empenho em concretizar a transferência definitiva do Pablo ao glorioso Corinthians”, afirmou o representante do zagueiro.