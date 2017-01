Empolgado por Libertadores, Botafogo pega Madureira na estreia no Carioca

O ano é de Libertadores, mas o Botafogo busca estrear bem no Campeonato Carioca para ganhar ânimo extra visando a primeira partida decisiva contra o Colo Colo, na próxima semana, pelo torneio internacional. Por isso, o técnico Jair Ventura escala força máxima para enfrentar o Madureira, nesta quarta-feira, às 16h30, no estádio de Moça Bonita, em Bangu, em jogo antecipado pela segunda rodada e que marca a abertura da Taça Guanabara do Campeonato Carioca.

O regulamento do Carioca passou por nova modificação. Com o rebaixamento de seis times e a promoção de dois, serão 12 os participantes, que foram divididos em dois grupos. Botafogo e Madureira estão no Grupo A, ao lado de Boavista, Flamengo, Macaé e Madureira.

Na Taça Guanabara, os times jogam dentro do grupo, enquanto na Taça Rio os adversários estão na outra chave. Os dois melhores de cada lado avançam para as semifinais, em jogo único, com vantagem de empate e mando de campo para o time de melhor campanha. O vencedor de cada torneio garante uma vaga na grande final do Estadual.

O novo formato visa trazer um pouco de emoção ao campeonato, que teve, em 2016, duas fases sem atrativos para o torcedor, com média de público inferior a 4 mil pagantes.

Apesar das mudanças da competição, o Botafogo já declarou que o foco no primeiro semestre será a Libertadores, na qual terá de passar por duas eliminatórias – Colo Colo e, se avançar, o vencedor de Independiente Del Vale, Olimpia ou Deportivo Municipal – para chegar na fase de grupos.

Porém, mesmo sem foco total, o time quer deixar uma boa impressão no primeiro compromisso em competições oficiais na temporada. A uma semana da estreia na competição internacional, o treinador Jair Ventura declarou que o momento é de ter força máxima, já que os atletas terão tempo suficiente para o jogo pela Libertadores.

Ainda sem Luís Ricardo, que passou por cirurgia no tornozelo e está em fase final de recuperação, o treinador promoverá a estreia do recém-contratado Jonas. O meia Camilo, convocado pela seleção brasileira para enfrentar a Colômbia, desfalca o time na estreia.

Com um time cheio de veteranos, como Wellington Saci e Souza, o Madureira aposta na experiência do elenco, que é comandado pelo técnico PC Gusmão, ex-Cruzeiro, Vasco, Corinthians, Botafogo e outros. Após passagem pelo Vasco, o volante Willian retornou ao clube e está confirmado entre os titulares.