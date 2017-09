Empolgado após bater líder, Atlético-GO recebe o Bahia no fechamento da rodada

Embalado depois de vencer o líder Corinthians em pleno estádio Itaquerão, em São Paulo, o Atlético Goianiense tenta seguir na dura missão de não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, às 20 horas, enfrenta o Bahia, no jogo que fecha a 23.ª rodada da competição. O confronto acontece no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia.

Mesmo a vitória sobre o líder não foi suficiente para tirar o clube goiano da lanterna, com 18 pontos. E mesmo um novo triunfo o mantém na 20.ª posição, afinal o São Paulo, que está em 19.º, tem 24. Mas seria para renovar a esperança de recuperação. No primeiro turno, em jogo disputado na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Bahia não teve dificuldades e venceu por 3 a 0.

LEIA TAMBÉM: Valencia é regularizado no Botafogo e pode estrear contra o Palmeiras

O técnico João Paulo Sanches não escondeu, durante toda a semana, que usou o bom momento após a vitória em São Paulo para motivar os jogadores. Com a pausa da data Fifa, ele conseguiu fazer testes na formação, mas a tendência é que faça apenas uma mudança com relação ao último jogo. Suspenso com o terceiro cartão amarelo, o volante Paulinho será substituído por André Castro. Assim, Igor ganha mais liberdade para atacar.