Empate dramático sem gols livra o Guarani e rebaixa o Luverdense na Série B

Um empate dramático manteve o Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B em 2018. Nesta sexta-feira, o time alviverde não fez uma boa partida, mas jogou com o “regulamento debaixo do braço” ao empatar sem gols com o Luverdense, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). O resultado pela 37.ª e penúltima, rebaixa o adversário para a Série C ao lado de ABC, Náutico e Santa Cruz.

Com o resultado, o Guarani chegou aos 44 pontos e não pode mais ser ultrapassado pelo Luverdense, que tem 41, mas duas vitórias a menos (11 contra 9). Outros cinco times comemoraram o empate em Campinas. Figueirense, Goiás, CRB, Paysandu e Boa não têm mais chances de ser rebaixados.

LEIA TAMBÉM: Liga alemã parabeniza jogadores do Hertha por aderirem a protesto contra racismo

Agora, os dois times apenas cumprem tabela na 38.ª e última rodada, marcada para o próximo dia 25, um sábado. Os campineiros enfrentam o Internacional, às 17h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, enquanto que os mato-grossenses se despedem contra o Náutico, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).