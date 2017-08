Emily convoca atletas que atuam no nordeste para período de treinos com a seleção

A técnica Emily Lima anunciou nesta segunda-feira uma lista de 22 jogadoras para integrar a seleção brasileira em um período de treinamentos. A convocação conta apenas com atletas que jogam no futebol nordestino. Elas vão participar de uma série de trabalhos na Granja Comary, em Teresópolis.

A seleção brasileira feminina de futebol vem de uma participação decepcionante no Torneio das Nações, no início do mês, terminando na última colocação. Em três partidas, foram duas derrotas (4 a 3 para os Estados Unidos e 6 a 1 para a Austrália) e um empate (1 a 1 com o Japão).

Confira as jogadoras convocadas para os treinos com a seleção brasileira:

Goleiras: Lorena (Sport Recife), Stefane (Desportiva Vitória das Tabocas-PE), Mariana (Vitória) e Tatiane (Cruzeiro-RN).

Zagueiras: Bruna (Sport Recife) e Débora (Náutico).

Laterais: Joyce (Desportiva Vitória das Tabocas-PE), Maria (Caucaia-CE) e Jaciara (Alecrim-RN).

Meio-campo: Rhayanna (Caucaia-CE), Erica (Desportiva Alagoana), Amanda (Alecrim-RN), Ana (São Gonçalo do Amarante-CE), Milena (Vitória), Ingryd (Sport Recife), Mayara (Náutico) e Paloma (Desportiva Vitória das Tabocas-PE).

Atacantes: Lucilene (Botafogo-PB), Milla (União-RN), Lidiane (Cruzeiro-RN), Ana (Náutico) e Juliana (Sport Recife).