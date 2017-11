Emery minimiza noitada de Neymar e admite interesse do PSG no volante Wendel

Na véspera do confronto diante do Celtic pela Liga dos Campeões, o técnico do Paris-Saint-Germain, Unai Emery, pouco respondeu sobre a partida na entrevista coletiva desta terça-feira, já na Escócia. Novamente, um dos principais assuntos foi o brasileiro Neymar e seu comportamento nas noites da capital francesa. Foto: C. Gavelle - PSG

O craque do PSG foi flagrado na noite de sábado no show do rapper norte-americano Tyga e inclusive chegou a subir no palco com o cantor. Tudo isso, horas depois da goleada por 4 a 1 diante do Nantes, pelo Campeonato Francês. E justamente pelo fato ter acontecido durante o momento de folga de Neymar, Emery descartou qualquer insatisfação com seu comandado.

LEIA TAMBÉM: Corinthians 'sobrevive' a janela de transferências e Carille respira aliviado

“Longe do futebol, ele pode se divertir com os seus amigos. É um jogador que tem suas responsabilidades, mas também é um jovem. Ele tem sido muito bom nos treinos. Como jovem, precisa estar com seus amigos. Ele estava conosco ontem, estará conosco amanhã, então está tudo bem”, considerou Emery.