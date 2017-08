Emerson Sheik brilha e Ponte Preta vence o time misto do Botafogo

Em uma tarde chuvosa e inspirada de Emerson Sheik, a Ponte Preta reencontrou o caminho das vitórias ao bater o Botafogo por 2 a 1, no Moisés Lucarelli, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O experiente atacante marcou os dois gols do time de Campinas, sendo o último deles aos 42 minutos do segundo tempo.

A Ponte, que não vencia há quatro jogos, agora não sabe o que é perder há quatro rodadas e se distanciou da zona de rebaixamento, subindo para o meio da tabela, com 27 pontos, um a menos do que o Botafogo, que entrou com um time quase todo reserva por conta do jogo da próxima quarta-feira, contra o Flamengo, pelas semifinais da Copa do Brasil.

Em busca da vitória para acabar com a sequência negativa, a Ponte Preta abriu o placar logo aos 13 minutos. Danilo Barcelos cobrou escanteio, a bola passou por todo mundo e encontrou Emerson Sheik na segunda trave. O atacante dominou e estufou as redes de Jefferson, que nada pôde fazer.