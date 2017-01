Emerson Melo deixa União às vésperas da estreia

Um dos principais responsáveis pela montagem do elenco para o Campeonato Paulista da Série A2, o diretor executivo Emerson Melo deixou o União Barbarense após reunião na manhã desta segunda-feira (23) com o presidente Jairo Araújo, a apenas cinco dias da estreia na competição estadual.

O dirigente chegou ao Leão da 13 em agosto do ano passado com a promessa de trazer um novo modelo de gestão ao clube – intitulado por ele como “governança corporativa” – e de reestruturar o futebol e as categorias de base da agremiação, que seriam “referência nacional em dois anos”, segundo ele.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

No entanto, em cinco meses de trabalho, o ex-zagueiro não conseguiu atrair nenhuma parceria ou patrocinador e sai de Santa Bárbara d’Oeste sem deixar nenhuma fonte de renda concreta ao União, que inicia sua caminhada no próximo sábado, contra o Rio Claro, cercado de incertezas.

A passagem de Melo pelo Leão da 13 foi marcada por uma relação conturbada do dirigente com empresários da cidade e imprensa.

Nos bastidores, comentou-se que o tom por vezes ríspido do dirigente afastou possíveis novos parceiros para a Série A2. Além disso, enquanto ele esteve à frente das ações do departamento de futebol, nenhum jogador foi autorizado a conceder entrevistas.

De quebra, o dirigente culpou os jornalistas que cobrem o dia a dia do clube pelo fracasso na negociação com o experiente Jorge Wagner, que, segundo o agora ex-diretor, teria se irritado com as especulações sobre sua vinda ao União, o que não acabou se configurando.

Agora, Melo voltará à Salvador, onde reside e tem um escritório de advocacia. “Não tenho nada para falar. Foi uma discordância de filosofias. Desejo muito sucesso para o clube e tenho certeza que, com esse grupo que montei junto com a comissão técnica, farão muito sucesso”, resumiu Melo por mensagem de texto ao LIBERAL.

O presidente Jairo Araújo negou que tenha chegado a discutir com Emerson Melo e afirmou que o motivo do desligamento foi o fato do projeto de reestruturação não ter avançado.

“Estávamos apostando nos projetos que ele (Emerson) vinha trazendo, mas infelizmente não evoluiu da forma que a gente esperava. Algumas posturas também não agradaram a gente e por isso nunca é tarde demais para tentarmos tomar as decisões que achamos corretas”, disse.

O corpo diretivo do Leão da 13 não terá mudanças com a saída de Emerson Melo, mas a tendência é que o gerente de futebol Fábio Costa passe a ter maior autonomia nas decisões referentes ao time profissional.

Nesta terça-feira, a diretoria unionista deve fazer a apresentação oficial do elenco e dos novos uniformes confeccionados pela Ícone Sports.