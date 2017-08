Embalado, Inter pega Londrina em busca da quarta vitória consecutiva na Série B

Pela primeira vez desde o início da Série B do Campeonato Brasileiro, o Internacional vive um momento de tranquilidade. Neste sábado, às 16h30, o clube gaúcho volta ao estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), para enfrentar o Londrina, pela 20.ª rodada da competição, a primeira do segundo turno. Este pode ser o início de uma nova relação entre o time e sua torcida, que foi conturbada por muitos jogos.

O time de Guto Ferreira vem de três vitórias consecutivas, sendo duas delas por 2 a 0, contra Guarani, em Campinas, e Oeste, em Porto Alegre, e um 3 a 0 diante do Goiás, também na capital gaúcha. Os resultados deixaram o clube com 33 pontos, na zona de acesso. O Londrina, por outro lado, perdeu os dois últimos jogos – 3 a 2 para o América-MG e 1 a 0 para o Vila Nova-GO – e despencou na classificação, com 27 pontos. No primeiro turno, na partida disputada no estádio do Café, o clube gaúcho ganhou por 3 a 0.

LEIA TAMBÉM: Marfinense Tioté morre aos 30 anos em treino na China

Com uma semana cheia para trabalhar, o técnico Guto Ferreira comemorou o clima mais ameno com os últimos triunfos, bem como o retorno do volante Felipe Gutiérrez, que cumpriu suspensão diante do Guarani. Apesar da animação, o comandante manteve a sua estratégia de não dar dica ao adversário sobre a formação que levará a campo. Mas não se espera por mudanças.