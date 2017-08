Embalado, Inter joga contra o Paysandu para assumir a liderança da Série B

Embalado por cinco vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro da Série B, o Internacional vai em busca do sexto triunfo nesta sexta-feira, às 21h30, quando recebe o Paysandu, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 22.ª rodada. Este feito não acontece desde 2014, quando ganhou seis jogos pelo Campeonato Gaúcho, um pela Copa do Brasil e outro no Brasileirão seguidamente. Mais de 30 mil torcedores devem empurrar o time para uma nova vitória no Beira-Rio e festejar a liderança, só ocupada na primeira rodada.

Se vencer, além de manter a boa sequência, o clube gaúcho garante a liderança, afinal o América-MG, atual primeiro colocado, já atuou e empatou por 0 a 0 com o Criciúma na terça-feira, no Independência. O time dirigido por Guto Ferreira é o segundo colocado, com 39 pontos, dois a menos que os mineiros, com 41. O Paysandu, por outro lado, está apenas na 14.ª posição, com 27 pontos, mais preocupado em se distanciar da zona de degola. No primeiro turno, em partida realizada no Mangueirão, em Belém, os paraenses venceram por 1 a 0.

Guto Ferreira poderá repetir a escalação pela quarta vez consecutiva. O meia Camilo e o atacante Nico López continuam como opções de luxo no banco de reservas. Mesmo assim, o treino desta tarde foi realizado com portões fechados, segundo o comandante para acertar alguns detalhes como jogadas ensaiadas.