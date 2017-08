Embalado, Flamengo bate Atlético-PR no Rio e se consolida no G6 do Brasileiro

Animado por ir à decisão da Copa do Brasil contra o Cruzeiro após eliminar o Botafogo, o Flamengo jogou bem, se movimentou bastante e venceu o Atlético-PR por 2 a 0, nesta tarde de domingo, no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio. A vitória no confronto válido pela 22.ª rodada deixou o time carioca com 35 pontos, se consolidando no G6 da tabela, em quinto lugar, dentro da zona de classificação à Copa Libertadores.

O Flamengo tinha vencido na rodada anterior, também em casa, o Atlético-GO, por 2 a 0. O Atlético-PR estava invicto há cinco jogos e vinha de um empate sem gols com o Grêmio, em Porto Alegre, onde atuou após conquistar quatro vitórias seguidas. Agora, porém, foi para pelo adversário carioca e permaneceu com 30 pontos, ainda perto do G6.

Mesmo atuando em casa, o técnico Reinaldo Rueda queria primeiro acertar o sistema de marcação do Flamengo. De outro lado, o treinador Fabiano Soares prometia o time paranaense brigando por vitória. Mas foi justamente seu esquema de marcação que não funcionou. A boa movimentação dos flamenguistas no ataque dava garantia do controle total do jogo ao time da casa.