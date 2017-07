Embalado e sem Luxemburgo, Sport pega o Arsenal-ARG pela 2ª fase da Sul-Americana

Embalado com a conquista do Campeonato Pernambucano e pela recuperação no Campeonato Brasileiro, o Sport muda o foco e volta a pensar na Copa Sul-Americana, competição pela qual entrará em campo nesta quinta-feira, às 21h45, para enfrentar o Arsenal, da Argentina, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela partida de ida da segunda fase.

O Sport sofreu para conseguir a vaga. Após vencer o Danúbio por 3 a 0, em casa, perdeu no Uruguai pelo mesmo placar e teve que se classificar através das penalidades máximas, por 4 a 2. O time, naquela época, era comandado pelo técnico Ney Franco. Do outro lado, o Arsenal teve vida fácil na primeira fase. O clube foi até o Peru e derrotou o Juan Aurich, por 2 a 0, e selou a classificação na Argentina com uma sonora goleada por 6 a 1.

O maior desfalque do Sport para o duelo contra o Arsenal está no banco de reservas. Por conta de uma punição em 2013, quando ainda comandava o Grêmio na Copa Libertadores, o técnico Vanderlei Luxemburgo terá que cumprir suspensão. Com isso, a equipe será comandada por Júnior Lopes, filho de Antônio Lopes e auxiliar direto.