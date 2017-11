Em Wembley, Brasil usa força máxima contra Inglaterra

A seleção brasileira faz nesta terça-feira um dos testes mais difíceis da ‘era Tite’ – o time enfrenta a Inglaterra, em Wembley, às 18 horas (de Brasília). Em seu primeiro jogo contra uma seleção europeia, o técnico vai mandar a campo a equipe considerada ideal – são os 11 titulares que poderão começar a Copa do Mundo da Rússia. O meio-campo do Brasil foi confirmado com Casemiro, Paulinho, Renato Augusto e Philippe Coutinho, além de Neymar com liberdade para “flutuar” entre o meio e o ataque.

Na semana passada, antes do amistoso contra o Japão, Tite havia afirmado que pretendia ver o Brasil jogando com espírito de Mundial. Contra a Inglaterra, o técnico lança mão de sua melhor escalação, mesmo que o rival treinado por Gareth Southgate esteja desfalcado. Com Coutinho recuperado de lesão, o treinador decidiu-se por Renato Augusto na disputa com Fernandinho e Willian. O time titular deverá ser escalado com Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Casemiro; Paulinho, Renato Augusto, Philippe Coutinho e Neymar; Gabriel Jesus. Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Tite multiplicou os elogios a Willian, como se lembrasse dos valores que estarão no banco de reservas no início do confronto. “O importante é o trabalho de equipe. Quem observou o treinamento e a minha convocação viu que eu deixei um jogador de altíssimo nível (de fora) na primeira parte. Pedi a ele compreensão para dar oportunidade a outros atletas, até porque ele é um dos mais utilizados”, afirmou. “O fortalecimento de equipe é o que buscamos, muito mais do que a equipe titular.”