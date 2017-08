Em vídeo, Pratto agradece apoio após susto e diz estar pronto para treinar

Pratto, que deve receber alta do Hospital do Coração ainda nesta segunda-feira, também agradeceu o apoio recebido por jogadores e torcedores de outros times. Na noite de domingo, o meia Moisés publicou uma mensagem em que desejou boa recuperação a Pratto. “Rivais só dentro de campo”, escreveu. “Graças a Deus foi só um susto! Força, Pratto”.

Em vídeo publicado nas redes sociais do São Paulo, o atacante Lucas Pratto agradeceu o apoio recebido por colegas e torcedores após o susto no clássico com o Palmeiras, no último domingo, quando se chocou violentamente com Hernanes e precisou sair do Allianz Parque de ambulância. O argentino diz estar bem e pronto para voltar a jogar.

O atacante passou por uma bateria de exames desde que foi internado no domingo, logo depois do choque. De acordo com o médico José Sanchez, do São Paulo, o estado de saúde do jogador não preocupa.

“Nesta segunda, Pratto foi submetido a uma ressonância na coluna cervical e uma tomografia craniana, que não apontou nenhum problema. Ele está muito bem. Alguns exames serão revisados e ele será liberado nas próximas horas”, disse o médico.

Pratto sofreu um violento choque com Hernanes durante o primeiro tempo do clássico contra o Palmeiras válido pelo Campeonato Brasileiro. Desacordado após receber uma joelhada não intencional do companheiro de equipe, Pratto deu um grande susto nos jogadores dos dois clubes e precisou sair do estádio de ambulância, mas chegou ao hospital já consciente.

No momento do choque, o São Paulo vencia a partida por 1 a 0. O time, porém, sofreu a virada e perdeu para o Palmeiras por 4 a 2, se mantendo na zona de rebaixamento do Brasileirão.

De acordo com o médico do São Paulo, Pratto poderá voltar a treinar gradativamente ainda nos próximos dias e não será desfalque para o jogo contra a Ponte Preta, que será disputado em 9 de setembro, no Morumbi, sendo válido pela 23ª rodada do Brasileirão.