Em vantagem, Grêmio quer acabar com ‘fantasma’ das oitavas na Copa Libertadores

O elenco gremista, contudo, faz questão de minimizar a vantagem. “Isso é muito relativo, ainda mais em se tratando de Libertadores. Hoje, no futebol, um gol não é garantia de nada. Temos que entrar como se estivesse 0 a 0 e precisássemos da vitória”, pregou o lateral-direito Léo Moura, que deve ser titular.

O veterano vai ganhar a chance entre os 11 porque Edílson voltou a sentir dores musculares e foi vetado da partida. Outra mudança na equipe envolve Lucas Barrios. Afastado nas últimas semanas, o atacante paraguaio se recuperou de lesão e está à disposição de Renato Gaúcho. Deve formar o trio ofensivo com Luan e Pedro Rocha.

Do outro lado do campo, o Grêmio encontrará um rival com duas grandes mudanças. O técnico Lucas Berardi foi demitido após a derrota para o time brasileiro e foi substituído por Mauricio Larriera. E o goleiro Rodrigo Rey, então capitão da equipe, se transferiu para o PAOK Salônica, da Grécia. Para o seu lugar, o Godoy Cruz contratou Leonardo Burián.

O time argentino deve sofrer com eventual falta de ritmo nesta quarta-feira porque disputou apenas uma partida desde a derrota para o Grêmio no início do mês passado. E foi apenas um amistoso, que perdeu, diante do San Lorenzo, na semana passada. Assim, a missão de acabar com o “fantasma das oitavas” parece mais tranquila para o time gaúcho.