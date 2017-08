Em treino movimentado, Micale testa Yago e Roger Bernardo no Atlético-MG

Em treino movimentado na Cidade do Galo, o técnico Rogério Micale deu indicações nesta quinta-feira de como será o time titular do Atlético Mineiro contra o Fluminense, na próxima segunda, pelo encerramento da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ele deve escalar Roger Bernardo e Yago no meio-campo nas vagas dos suspensos Rafael Carioca e Adilson. Os dois volantes devem compor o setor com Elias e Cazares. No ataque, houve a maior surpresa. Ele testou Rafael Moura ao lado de Luan. Fred e Robinho treinaram entre os reservas.

Robinho já vinha jogando como reservas em algumas partidas, enquanto Fred vinha fazendo aprimoramento físico após jogar com dores contra o Jorge Wilstermann, na partida que decretou a eliminação do time mineiro na Copa Libertadores.