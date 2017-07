Em tragédia familiar, Claudemir Peixoto perde dois filhos e um sobrinho

Claudemir Peixoto, treinador do União Barbarense no último acesso à elite do Paulistão conquistada pelo clube, em 2012, e atualmente no comando do Penapolense, viveu uma tragédia familiar neste domingo (30). Ele perdeu os dois filhos e um sobrinho em um acidente na Rodovia Castelo Branco, próximo a cidade de Tatuí, onde Claudemir tem um sítio. Foto: Reprodução

No acidente de causas ainda não reveladas morreram a filha, de 14 anos, e o filho de Claudemir, de 10; dois sobrinhos do técnico também estavam no carro, o primeiro, de 12 anos, também faleceu no local, o segundo, de 13 anos, está internado em estado grave. A ex-esposa do treinador era quem dirigia o carro, ao lado de sua mãe e ex-sogra de Claudemir, indo para São Paulo. O carro perdeu o controle e capotou várias vezes na rodovia, provocando a tragédia. A ex-esposa e sua mãe estão bem e não correm risco de morte. O enterro de seus dois filhos será nesta segunda-feira (31), em São Paulo.

Foto: Arquivo/O Liberal

Essa é a segunda fatalidade que acomete técnicos do futebol brasileiro neste final de semana. Na manhã sábado (29) o filho do técnico Abel Braga, João Pedro Braga, de 18 anos, morreu ao cair da janela do banheiro do apartamento em que morava com a família n bairro do Leblon, no Rio, enquanto tomava banho. Um inquérito foi instaurado para apurar as circinstâncias da morte do técnico do Fluminense.