Em temporada de recomeço, São Paulo inicia o Paulistão com os reservas

O São Paulo vai iniciar o torneio com um time bem diferente do considerado titular para a temporada. O técnico Dorival Júnior promete alternar duas equipes nos primeiros quatro jogos. Por dois motivos principais. O mais óbvio é evitar o desgaste das principais peças do time no calendário apertado neste ano de Copa do Mundo.

Além disso, Dorival quer testar as opções que tem em mãos. Como prometido, o treinador dará espaço para jogadores que vieram da base e observará atletas contratados ou que voltaram de empréstimo.

A provável escalação para esta quarta-feira tem Sidão no gol, Bruno na lateral direita, Rony e Aderllan formando a dupla de zaga, e Reinaldo na lateral esquerda. Pedro Augusto, Paulo Henrique e Araruna farão a articulação no meio de campo. Júnior Tavares, Bissoli e Maicosuel jogarão mais avançados.

A primeira exibição do São Paulo com “força máxima” deve ser só na quarta rodada do Estadual, quando o time fará seu primeiro clássico do ano, contra o Corinthians, no Pacaembu, dia 27, às 17 horas. A principal novidade do time deve ser Diego Souza como centroavante.

Os outros reforços da temporada, Jean e Anderson Martins, devem disputar o posto de titular em suas posições. Dorival não descarta escalar o São Paulo com três zagueiros. O time ainda sonha com um substituto para Hernanes, que voltou para o futebol chinês. Enquanto um meia mais experiente não chega, a tendência é que Dorival opte por Shaylon ou Lucas Fernandes.

O São Bento aposta na manutenção da base que conquistou o acesso no Campeonato Brasileiro da Série C do ano passado para estrear no Paulistão com o pé direito e surpreender o São Paulo. No clube desde 2016, o técnico Paulo Roberto Santos contou com a permanência de peças importantes do elenco que disputou a última Série C e conquistou o acesso, como o goleiro Rodrigo Viana, o lateral-esquerdo e capitão Marcelo Cordeiro, o zagueiro João Paulo, o volante Fábio Bahia, os meias Maicon Souza e Everaldo, além do atacante Anderson Cavalo.

“Foi uma semana muito proveitosa e estou muito satisfeito com a intensidade e empenho dos atletas. Em relação ao time, vamos manter um mistério até momentos antes da bola rolar, pois vamos enfrentar um adversário bastante qualificado e todo cuidado é pouco”, disse Paulo Roberto Santos.