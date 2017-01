Em seu 1º jogo após tragédia, Chapecoense estreia com derrota na Copinha

O primeiro jogo da Chapecoense depois do acidente aéreo com a equipe, no fim de novembro de 2016, não foi de resultado positivo. A estreia do time catarinense na Copa São Paulo de Futebol Junior, nesta terça-feira, em Porto Feliz, foi com derrota por 2 a 0 para o Nova Iguaçu (RJ), com dois gols no segundo tempo anotados pelo atacante Nathan.

Pouco mais de um mês depois da queda do avião do time, na Colômbia, os garotos do elenco sub-20 começaram a disputa da Copinha desfalcados. Os quatro principais atletas foram promovidos à equipe principal, do técnico Vágner Mancini, para compensar a perda dos 19 mortos na tragédia, fora os três sobreviventes que não têm condições de atuar. Essas ausências enfraqueceram a formação do time de garotos.

A equipe sofreu com o calor e com a falta de criatividade. Em uma falha de marcação, já aos 15 minutos do segundo tempo, o atacante Nathan dominou na área, girou e abriu o placar. Quando a Chapecoense avançou para tentar o empate, levou o segundo em contra-ataque. Novamente Nathan marcou para o time do Rio, aos 32 minutos da etapa final.

A Chapecoense teve preparativos conturbados para a competição. Fora perder os quatro jogadores e conviver com a tragédia, o elenco precisou encarar uma longa viagem de ônibus do oeste catarinense até o interior paulista. Foram 19 horas de deslocamento, com 900 km de distância. A decisão de se fazer o deslocamento terrestre já estava tomada antes do acidente aéreo na Colômbia.

Nos momentos que antecederam a partida em Porto Feliz, os jogadores e o público no estádio municipal Ernesto Rocco renderam homenagens às vítimas na tragédia. Os dois times entraram em campo com faixas de apoio, assim como o próprio local da partida também estava decorado com mensagens da mesma temática. Jogadores da Chapecoense e Nova Iguaçu se reuniram no centro do campo para prestarem homenagens, com aplausos às vítimas.

A Chapecoense, que integra o Grupo 14 da competição, volta a jogar na quinta-feira, também em Porto Feliz, contra o Sampaio Corrêa. A equipe maranhense também começou com derrota, ao perder nesta terça para o time da casa, o Desportivo Brasil, por 1 a 0.