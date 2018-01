Em Ribeirão Preto, São Paulo elimina o Botafogo-SP e avança às oitavas da Copa SP

O São Paulo está nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em um jogo de muita movimentação e equilíbrio no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), o time da capital encarou o anfitrião Botafogo-SP e poderia ter feito um placar elástico. No entanto, ficou satisfeito com uma vitória por 1 a 0 para fechar a noite de sábado e a bateria de jogos da terceira fase.

Na próxima fase, o adversário são-paulino será o Cruzeiro, que avançou ao vencer o Paraná por 6 a 5 nos pênaltis, depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal. O local e o horário do jogo ainda não foram definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

O Botafogo-SP entrou em campo pilhado com o apoio da torcida, mas pouco fez no primeiro tempo, criando apenas uma oportunidade clara de gol. Fora isso, foi acuado para o campo de defesa e viu o São Paulo chegar com perigo muitas vezes.