Em recuperação de grave lesão, Gustavo Henrique faz leve treino físico no Santos

O sábado foi dia de descanso para o elenco do Santos, que se realiza sua pré-temporada, mas um jogador trabalhou no CT Rei Pelé e teve o que celebrar. O zagueiro Gustavo Henrique fez um leve trabalho físico, acelerando o processo de recuperação de uma grave lesão.

O próprio Gustavo Henrique publicou um vídeo no seu perfil na rede social Instagram em que corria numa das esteiras da academia do CT Rei Pelé. “Primeira corrida na esteira. Voltando”, escreveu o zagueiro santista.

Gustavo Henrique rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em 24 de setembro, em derrota do Santos para o Sport na Ilha do Retiro, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro, precisando passar por uma cirurgia, que foi realizada no começo de outubro. E a previsão é de que ele deverá voltar a ficar à disposição do técnico Dorival Júnior em abril.

Até por esse longo período de afastamento, o Santos se reforçou nas últimas semanas com o zagueiro Cleber, que estava no Hamburgo, da Alemanha, e se destacou no futebol brasileiro por Ponte Preta e Corinthians. Outro problema é que Luiz Felipe também se recupera de grave lesão no joelho e não deverá voltar ao time antes do término do Campeonato Paulista.

Além do recém-contratado Clever, os outros zagueiros disponíveis para Dorival nesse momento são David Braz, Lucas Veríssimo e o argentino Fabián Noguera. A escassez de jogadores para essa posição levou o treinador a improvisar o volante Yuri na posição durante a última temporada.

Em preparação para a temporada 2017, o Santos tem amistoso agendado para o próximo sábado, quando vai receber o marroquino Kenitra no Pacaembu, às 18h30. O duelo servirá para o time apresentar o elenco para o seu torcedor.