Em possível adeus de Neymar, Barcelona vence Real Madrid em amistoso nos EUA

No amistoso que pode ficar marcado como aquele que foi o último jogo de Neymar com a camisa do Barcelona, o time catalão venceu o Real Madrid por 3 a 2, na noite deste sábado, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, que acabou sendo palco de um confronto entre os arquirrivais nesta reta final da pré-temporada e que foi válido pela International Champions Cup, competição amistosa que conta com vários dos maiores clubes do futebol europeu.

Com uma proposta estratosférica do Paris Saint-Germain em mãos, o atacante brasileiro está prestes a dar uma resposta oficial ao clube francês após a negociação entre as partes ter se tornado a maior janela de transferências do futebol mundial.

O clube da capital francesa teria prometido dobrar o salário atual do astro, o que lhe renderia 30 milhões de euros anuais (cerca de R$ 110 milhões), e ainda desembolsar o valor da multa rescisória de contrato, de 222 milhões de euros (aproximadamente R$ 812 milhões), para tirá-lo da equipe catalã.