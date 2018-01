Em Paris, PSG faz 8 a 0 no Dijon com quatro gols de Neymar e recorde de Cavani

À medida que as rodadas passam, o Paris Saint-Germain fica mais perto do titulo do Campeonato Francês. Sobrando na competição, o time de Neymar e companhia massacrou o Dijon ao golear o adversário por 8 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, pela 21.ª rodada.

A vitória contou com quatro gols e duas assistências de Neymar, que teve a sua melhor atuação com a camisa do Paris Saint-Germain, dois gols de Di Maria e outro de Cavani, que igualou o sueco Zlatan Ibrahimovic como maior artilheiro da história do clube francês, agora com 156 gols. Mpabbé entrou no segundo tempo e também deixou o seu. Com a atuação memorável, Neymar chegou a 15 gols em 15 jogos no Campeonato Francês.

Com mais uma vitória, a 18.ª na competição, o Paris Saint-Germain chegou aos 56 pontos e abriu 11 do segundo colocado Lyon, que venceu o Guingamp fora de casa e assumiu a vice-liderança, um ponto à frente do Olympique de Marselha, que derrotou o Strasbourg em casa por 2 a 0 e subiu para o terceiro lugar. O Monaco, antes vice-líder, caiu para o quarto lugar com o empate por 2 a 2 com o Nice, em casa. O Dijon é o 11.º colocado com 25 pontos, quatro a mais que o Troyes, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.