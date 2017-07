Em nova realidade, Flamengo estreia na Copa Sul-Americana contra algoz de 2016

O torcedor do Flamengo gostaria muito que nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), o seu time entrasse em campo para disputar a rodada de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Mas a realidade é outra para o clube rubro-negro. Eliminado na fase de grupos da competição de clubes mais importante do continente com um gol do San Lorenzo no último minuto, sobrou a oportunidade de correr atrás do título da Copa Sul-Americana. E o primeiro rival, pela segunda fase, será justamente o seu algoz no torneio de 2016: o Palestino, em Santiago, no Chile.

No ano passado, os dois clubes se encontraram nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Fora de casa, o Flamengo tranquilamente fez 1 a 0 no Palestino e entrou como favorito na partida da volta, em Cariacica (ES). Só que o time chileno surpreendeu, fez 2 a 0 e obrigou o clube carioca a correr atrás do prejuízo. Só marcou uma vez e amargou uma inesperada eliminação perante a sua torcida.

Desta vez, o Flamengo possui um elenco mais forte e não quer dar chance para o azar. “Nós só somos favoritos mostrando isso dentro de campo. No papel, ninguém vence jogo, independentemente de ter um time forte ou não. Tanto que, há duas, três rodadas atrás, o Flamengo era um dos piores times de acordo com muita gente. Agora, muitos estão mudando de opinião. Portanto, precisamos ficar calados e trabalhar em busca dos nossos objetivos. Apenas assim chegaremos aos tão sonhados títulos com a camisa do Flamengo”, disse o zagueiro e capitão Rever.