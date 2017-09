Em nova página da guerra contra a CBF, Romário lança livro sobre a CPI do Futebol

No caso de “Um olho na bola, outro no cartola – o crime organizado no futebol brasileiro”, novo livro de Romário publicado pela Editora Planeta, revelar a última frase da obra não é necessariamente sinônimo de spoiler. “Sou da paz, mas na guerra funciono melhor”, escreveu o Baixinho no capítulo final.

A guerra do senador atualmente é contra a CBF. Em 239 páginas, o ex-jogador traz bastidores da CPI do Futebol, que tramitou no Senado entre 2015 e 2016, e parte para o ataque contra a instituição. Mais do que revelações da sua atuação como presidente da CPI, Romário publica documentos obtidos durante os trabalhos da comissão.

A CBF chegou a tentar impedir a publicação do livro na Justiça sob a justificativa de que determinados documentos enviados à CPI são sigilosos, mas a Justiça de São Paulo negou o pedido. Assim, o lançamento está confirmado para este domingo na Bienal do Livro do Rio. Melhor para Romário, que ainda aproveitou para tripudiar em cima da CBF.