Em nota, Vasco diz que Eurico foi reeleito da forma ‘mais transparente possível’

Depois do polêmico pleito realizado na semana passada, quando a chapa “Reconstruindo o Vasco”, encabeçada pelo presidente do clube, Eurico Miranda, venceu a disputa para garantir ao dirigente mais um mandato, as eleições do time seguem longe de ser um assunto já superado. Embora Eurico tenha triunfado com 2.111 votos, contra 1.975 da chapa “Sempre Vasco”, capitaneada por Julio Brant, a confirmação definitiva do vencedor será determinada pela Justiça, que foi acionada para análise de uma única urna que deu vitória massacrante para o atual mandatário vascaíno.

Brant tenta invalidar os votos contabilizados nesta urna, que foram apurados em separado, sendo que a mesma apontou 428 votos a Eurico e apenas 42 ao candidato de oposição. Antes da apuração desta urna, a contagem dos votos vinha sendo altamente equilibrada. E, se os votos da mesma forem anulados pela Justiça, Brant se tornará o vencedor do pleito com uma vantagem de votos de 1.935 a 1.638.

LEIA TAMBÉM: França derrota Bulgária e retoma liderança; Holanda vence e depende de milagre

A suspeita sobre o resultado da eleição reside no fato de que este total de 475 votos da chamada “urna da discórdia” foram dados por torcedores que se tornaram sócios do clube de forma maciça entre novembro e dezembro de 2015, quando se encerrou o período para se tornarem aptos para participar do pleito.