Em nota, Fluminense lamenta postura de Scarpa e diz que quitou débitos com o meia

Incomodado com a situação envolvendo o meia Gustavo Scarpa, o Fluminense emitiu um comunicado oficial neste domingo para se posicionar a respeito do caso, após o jogador entrar na Justiça contra o clube pedindo a rescisão do contrato em razão de atrasos salariais.

Na publicação, o Fluminense lamenta a atitude de Gustavo Scarpa, diz que o atleta “resolveu dar as costas ao clube que lhe abriu as portas para o mundo” e revela que aumentou o salário do atleta no ano passado.

“O ajuizamento dessa ação nos surpreende e nos entristece, sobretudo por se tratar de atleta da base, que sempre teve por parte do clube, reconhecimento e consideração, tanto que lhe foi, no ano passado, concedido aumento de salário durante a vigência do contrato”, disse um trecho do comunicado.