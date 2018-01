Em negociação com o Barcelona, zagueiro colombiano Mina não treina no Palmeiras

O Palmeiras realizou neste sábado mais um treinamento da pré-temporada e novamente não contou com o zagueiro Mina. Em negociação o Barcelona, o colombiano não apareceu à Academia de Futebol, em São Paulo, enquanto que os colegas trabalharam pela manhã na sala de musculação e depois foram para o campo realizar trabalhos físicos e com bola sob o comando do técnico Roger Machado.

O jogador se reapresentou ao clube na última sexta-feira, quando conversou com o diretor de futebol Alexandre Mattos e comunicou o desejo de seguir para o Barcelona. O clube catalão quer antecipar o plano de contratá-lo apenas em julho por cerca de R$ 35 milhões e quer concluir operação em janeiro. Para isso, será preciso oferecer uma quantia maior ao Palmeiras.

A diretoria palmeirense considera provável a saída do jogador e no momento aguarda novos contatos do Barcelona. Se os valores da oferta aumentarem, a negociação será concluída e Mina será liberado para viajar à Espanha acertar o contrato. Enquanto isso, a tendência é o zagueiro não ser utilizado nos treinamentos na Academia de Futebol.