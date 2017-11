Em Natal, Oeste perde para o ABC e dá adeus ao sonho do acesso na Série B

Acabou o sonho do Oeste de ficar entre os quatro melhores da Série B e disputar pela primeira vez na sua história a elite do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o time rubro-negro paulista fez uma partida ruim e foi derrotado pelo já rebaixado ABC por 2 a 0, no estádio Frasqueirão, em Natal, pela 37.ª e penúltima rodada.

No próximo sábado, a partir das 17h30 (de Brasília), os dois times entram em campo apenas para cumprir tabela na 38.ª e última rodada da Série B. O Oeste recebe o Goiás, na Arena Barueri, em Barueri (SP), enquanto que o ABC tem pela frente o Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza.

O primeiro tempo no estádio Frasqueirão foi bastante morno, com poucos lances de perigo. Apesar de já estar rebaixado, o ABC era ligeiramente melhor, enquanto que o Oeste apostava nos chutes de fora da área, mas todos eles sem direção. Aos 45 minutos, Arez cruzou e a bola passou pelo goleiro Felipe Alves até encontrar Eltinho, que, de peito, abriu o placar para os donos da casa.

Como nenhum outro resultado sem ser a vitória importava, o Oeste voltou do intervalo com duas substituições e uma postura mais ofensiva. Na pressão, o time paulista esteve próximo do empate em duas oportunidades. Na primeira, Edson falhou e Leandro Amaro não aproveitou. Depois, o goleiro defendeu chute forte de Mazinho. Mas quem balançou as redes novamente foi o ABC. Aos 44, Berguinho cruzou rasteiro e Matheus completou.

FICHA TÉCNICA

ABC 2 x 0 OESTE

ABC – Edson; Arez, Vinicius (Cleiton), Danrlei e Eltinho (Alisson); Jardel, Erivelton e Berguinho; Fessin (Anderson Pedra), Dalberto e Mateus. Técnico: Ranielle Ribeiro.

OESTE – Felipe Alves; Daniel Borges, Joilson, Leandro Amaro e William Cordeiro; Wilson Matias, André Vinícius (Pedrinho), Raphael Luz (Velicka) e Mazinho; Danielzinho (Robert) e Gabriel Vasconcelos. Técnico: Roberto Cavalo.

GOLS – Eltinho, aos 45 minutos do primeiro tempo; Berguinho, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Berguinho e Eltinho (ABC).

ÁRBITRO – Rodrigo Batista Raposo (DF).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).