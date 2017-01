Em missa de aniversário, Cruzeiro diz que está perto de contratar Thiago Neves

Em uma entrevista coletiva concedida na noite desta segunda-feira em plena missa que serviu para celebrar os 96 anos de fundação do Cruzeiro, comemorado neste 2 de janeiro, o presidente do clube mineiro, Gilvan de Pinho Tavares, anunciou que o meia Thiago Neves está perto de se tornar novo reforço do time para a temporada de 2017.

O acordo entre as partes ainda não foi assinado, mas o dirigente revelou que o meio-campista de 31 anos de idade, que atualmente defende o Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, poderá ser confirmado como reforço até quarta-feira.

“Estou até contrariando o empresário dele, não ele (Thiago Neves). O empresário me ligou pedindo para não confirmar, mas ele já assinou um documento e pode ser confirmado nas próximas 48 horas”, afirmou Gilvan, com o claro objetivo de dar uma boa notícia aos torcedores que marcaram presença na missa desta segunda-feira.

Ou seja, o presidente do Cruzeiro revelou que apenas detalhes burocráticos separam Thiago Neves do anúncio oficial como novo reforço de peso cruzeirense.

Formado pelo Paraná Clube, Thiago Neves ganhou maior destaque no futebol brasileiro com a camisa do Fluminense, que ele já defendeu em três passagens, sendo a melhor delas entre 2007 a 2008, antes de voltar ao time carioca em outras duas ocasiões, em 2009 e depois entre 2012 e 2013. O meio-campista também atuou por Hamburgo, da Alemanha, e Flamengo, além de ter acumulado duas passagens pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Após Gilvan confirmar que Thiago Neves está prestes a ser anunciado como reforço, a torcida cruzeirense presente à missa realizada na noite desta segunda-feira gritou o nome do jogador. E o meia poderá não ser o único reforço de peso anunciado no início deste ano pelo clube. Também nesta noite, o presidente cruzeirense confirmou que o clube ainda não desistiu de tentar fechar a contratação do atacante boliviano Marcelo Moreno, atualmente no chinês Changchun Yatai.

Marcelo Moreno, por sua vez, acumula duas passagens pelo próprio Cruzeiro, entre 2007 e 2008, e depois em 2014. E agora o clube mineiro tenta convencer o atacante a aceitar a proposta feita no mês passado para retornar ao time em 2017. Para isso, espera também que o atleta não priorize apenas a questão financeira. “Se Marcelo Moreno atender nosso pedido de não cobrar luvas, ele vai jogar no Cruzeiro”, prometeu Gilvan nesta segunda.

Entretanto, o dirigente frisou que o jogador ainda não se desligou do clube da China, que tenta acertar a renovação do contrato do boliviano e já fez proposta ao atleta para mantê-lo no time para 2017.