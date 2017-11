Em meio à festa pelo acesso, Ceará empata com o Criciúma em Santa Catarina

Antes mesmo de entrar em campo, a festa já estava confirmada: o Ceará está de volta para a Série A do Campeonato Brasileiro depois de seis anos. Graças ao empate do Londrina e à derrota do Oeste, o time do técnico Marcelo Chamusca pôde comemorar o acesso neste sábado antes mesmo do empate por 1 a 1 com o Criciúma, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), pela 37.ª e penúltima rodada da Série B.

Há quatro jogos sem perder, o Ceará aparece com 64 pontos, na terceira posição. Ele se junta a América-MG, Internacional e Paraná na Série A de 2018. O Londrina é o quinto colocado com 59 pontos e, faltando uma rodada, não pode mais alcançar os cearenses. Mais embaixo, o Criciúma aparece com 48 pontos.

Os jogadores do Ceará entraram em campo em clima de festa. A tranquilidade por estar garantido na Série A estava nítida na troca de passes entre os jogadores. A primeira oportunidade apareceu aos 13 minutos, com uma cobrança fechada de escanteio que por pouco não resultou em um gol olímpico de Ricardinho. O goleiro Luiz apareceu para atrapalhar os planos.