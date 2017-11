Em mais um jogo em casa, Vasco tenta finalmente entrar para o G7 do Brasileirão

O Vasco desperdiçou na última rodada a oportunidade de entrar no G7 do Campeonato Brasileiro ao empatar em casa com o São Paulo em 1 a 1. O time cruzmaltino jogará novamente no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, às 21h45, e agora espera não vacilar e finalmente assumir uma das vagas para o grupo da Copa Libertadores.

O adversário será o Atlético Mineiro, outra equipe que está na briga pela vaga na competição continental. A equipe mineira ocupa a 10.ª colocação, com 46 pontos. O Vasco está em oitavo, com 49, a um do Flamengo, que está em sétimo.

Para a partida, o técnico Zé Ricardo não contará com o zagueiro Anderson Martins, que chegou a treinar, mas ainda não tem condições de entrar em campo. Com isso, a dupla de zaga será formada por Breno, que volta de suspensão, e Paulão.