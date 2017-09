Em Maceió, Oeste surpreende e derrota o CRB por 1 a 0 pela Série B do Brasileiro

O Oeste segue fazendo uma campanha surpreendente no Campeonato Brasileiro da Série B. Neste sábado, pelo fechamento da 23.ª rodada, o time de Barueri (SP) foi até Maceió e ganhou do CRB em pleno estádio Rei Pelé por 1 a 0, chegando ao terceiro jogo consecutivo sem perder. Assim, está na oitava posição com 34 pontos. Já o clube de Alagoas despencou para a 11.ª colocação, com 32.

O Oeste começou acuado no seu campo e permitiu que o CRB ficasse com a maior posse da bola. Aos 13 minutos, Chico avançou e soltou uma bomba na direção do gol, mas o goleiro Rodolfo fez grande defesa espalmando para escanteio.

Daí em diante, só deu o clube paulista. Aos 21 minutos, Betinho dividiu com a defesa adversária e a bola sobrou limpa para Raphael Luz. O atacante pegou mal na bola e perdeu uma chance incrível.