Em má fase no Brasileirão, jogadores do São Paulo temem ‘abandono’ da torcida

Os jogadores do São Paulo estão preocupados. Eles temem a possibilidade de a torcida abandonar o time e perder a paciência com novos tropeços no Campeonato Brasileiro. O temor se justificou após a derrota para o Palmeiras, no último domingo, e ficou ainda maior depois que o CT da Barra Funda foi alvo de pichação na madrugada da última quarta-feira. “Nós apoiamos, mas a paciência acaba”, foi o recado registrado no muro do local.

O apoio da torcida, que quebrou três recordes seguidos de público em casa apesar da má fase, é visto pelo elenco como o grande motor da luta contra o rebaixamento à Série B – o São Paulo está na vice-lanterna da competição, com 23 pontos. Sua campanha é melhor apenas do que a do Atlético Goianiense, que tem 18.

LEIA TAMBÉM: Morte de palmeirense em briga põe torcida única em xeque no Estado de São Paulo

“Espero que a torcida não desista de nós. Eles têm nos abraçado de uma forma que eu nunca vi antes no Brasil. Vamos sair desta situação por eles”, comentou o atacante Marcos Guilherme.