Em má fase, Chapecoense demite o técnico Vagner Mancini

Foto: Sirli Freitas - Chapecoense

O técnico Vagner Mancini não resistiu ao momento ruim da Chapecoense. Passando por uma sequência de cinco jogos sem vitórias, sendo quatro pelo Campeonato Brasileiro, o clube catarinense demitiu nesta terça-feira o treinador, um dia após o time empatar por 3 a 3 com o Fluminense, em Mesquita (RJ).

No compromisso que culminou na demissão de Mancini, a Chapecoense cedeu a igualdade nos acréscimos do segundo tempo. E o resultado manteve o time do interior de Santa Catarina próximo da zona de rebaixamento do Brasileirão, em 15º lugar, com 14 pontos, após chegar a liderar o torneio em suas primeiras rodadas.

LEIA TAMBÉM: Napoli faz 5 a 0 no Torino e 'seca' Juventus para seguir sonhando no Italiano

O nome do substituto de Mancini ainda não foi definido pela direção da Chapecoense, que terá o time dirigido interinamente pelo auxiliar técnico Emerson Cris enquanto isso. O próximo compromisso do time será no domingo, quando receberá o Atlético Paranaense, na Arena Condá, pela 12ª rodada do Brasileirão.