Em julgamento nos EUA, defesa de Marin culpa Del Nero por ‘decisões’

O advogado de defesa de José Maria Marin, ex-presidente da CBF, buscou distanciar o dirigente da acusação de recebimento de propina em contratos relacionados à Copa do Brasil, Copa Libertadores e Copa América e afirmou ao Tribunal Federal do Brooklyn, nos Estados Unidos, que quem tomava as decisões na entidade era Marco Polo Del Nero, então vice-presidente e atual comandante da CBF.

“Marin sempre estava com Del Nero. Era Del Nero quem tomava as decisões. Marin estava fora, estava à margem”, disse o advogado Charles Stillman.

LEIA TAMBÉM: Rússia diz que ficará 'feliz' se Blatter acompanhar a Copa de 2018 no país

O advogado comparou a corrupção no futebol internacional a um jogo de futebol infantil do qual Marin não participou. “Ele era como o jovem do lado de fora do campo, colhendo margaridas e olhando ao redor enquanto outros estavam correndo a pleno vapor”, disse.