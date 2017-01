Em jogo-treino, Tigre empata contra Audax

Em seu último duelo preparatório para o Campeonato Paulista da Série A3, o Rio Branco empatou em 1 a 1 com o Audax, atual vice-campeão da elite do Paulistão, em Sorocaba, neste sábado (21). O resultado agradou o técnico do Tigre, João Batista. “O Audax é um time que exige muito do adversário, que roda muito a bola em campo e um dos melhores da Série A1. Houve um desgaste grande do nosso time, mas demos conta do recado e conseguimos empatar”, comemorou.

O time alvinegro escalado para começar a partida contou com Ronaldo; Mateus Mima, Rafael Rufino, Diogo e Keitá; Fabio Baiano, Bismark, Tiago Silva e Wellington; Itallo e Julio. A escalação deve ser a mesma para o jogo de estreia do Tigre no Campeonato Paulista, marcado para o próximo sábado, contra o Nacional, em São Paulo.

LEIA TAMBÉM: Fifa nega suposto erro de árbitro em polêmica decisão por vídeo

Já o Audax, comandado por Fernando Diniz, entrou em campo com Felipe Alves; Felipe Rodrigues, André Castro e Betinho; Leo Arthur, Pedro Carmona, Danielzinho e Marquinhos; Mosquito, Italo e Hugo, que abriu o placar para o time de Osasco aos 29 minutos do primeiro tempo. Foto: Sanderson Barbarini/Foco no Esporte

No intervalo, o técnico João Batista mexeu na equipe. O motivo, segundo ele, foi o campo encharcado, que teria “pesado” para os jogadores. Aos 26 minutos da última etapa, o atacante Wellignton empatou a partida. “Tecnicamente nosso time é muito bom e tem ‘pegada’, mas ainda precisamos melhorar o ritmo de jogo, principalmente depois dos 60 minutos de partida, quando o rendimento começa a cair. Mas isso será trabalhado durante o campeonato. Para esta semana não queremos imprevistos”, comentou João Batista.

NEGOCIADO

O Rio Branco resolveu o impasse com o atacante Daisson. Na quinta-feira, o jogador pediu que fosse liberado pela diretoria do Tigre para assinar com o Operário (PR), que ofereceu um salário maior. A equipe de Americana se recusou a liberar o jogador de graça e chegou a colocá-lo na “geladeira”. No entanto, após contato do procurador do atleta, que ofereceu uma “compensação financeira”, o Rio Branco informou ontem que aceitou a negociação. Daisson deverá deixar o time na segunda. Os valores não foram revelados pelo clube.

LEIA TAMBÉM: Sem Messi e Suárez, Barça para em goleiro camaronês e fica no 0 a 0 com o Málaga