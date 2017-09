Em jogo tenso, Flamengo e Cruzeiro empatam na 1ª final

Em um jogo tenso, mas com poucas chances claras de gol, Flamengo e Cruzeiro empataram em 1 a 1 nesta quinta-feira, no estádio do Maracanã, no Rio, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Os dois gols foram assinalados no quarto final da partida. O atacante Lucas Paquetá, em posição irregular, abriu o placar para os cariocas. Mas o meia uruguaio Arrascaeta aproveitou uma falha do goleiro Thiago para igualar o marcador.

Antes do início do duelo, que foi marcado por várias ações em conjunto das diretorias de Flamengo e Cruzeiro, torcedores da equipe mandante invadiram setores do Maracanã. Também houve correria nas proximidades do estádio e confrontos de torcedores com a Polícia Militar, que atirou bombas de efeito moral.

O primeiro lance de perigo do jogo ocorreu aos 6 minutos em um ataque do Flamengo. Lucas Paquetá recebeu lançamento dentro da área e tentou desviar de cabeça, mas a bola parou nas mãos de Fábio. No lance seguinte, o cruzeirense Alisson bateu firme e rasteiro, a bola passou por entre as pernas de Márcio Araújo, mas o goleiro Thiago fez a defesa.