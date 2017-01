Em jogo quente, Rio Branco perde do Independente

Em jogo quente no estádio Comendador Agostinho Prada, em Limeira, o Rio Branco perdeu para o Independente por 2 a 1 na noite desta quinta-feira e conheceu a sua primeira derrota na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O clássico regional teve dois pênaltis assinalados, um para cada lado, um gol do Tigre anulado nos minutos finais e uma expulsão.

No fim, o Galo fez a festa diante de sua torcida e o alvinegro americanense adiou a definição de sua classificação para a última rodada, neste sábado, diante do Botafogo-SP.

O duelo em Limeira começou equilibrado e com muitas faltas. E foram nas bolas paradas que o Independente criou suas melhores chances. Aos 12, João tirou tinta da trave em cobrança de falta. Aos 16, em falta levantada para a área, Jean cabeceou com perigo para fora. O Galo começou a se animar a abriu o placar aos 19 em bela cabeçada de Pedro Henrique após cobrança de escanteio. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Na saída de bola, o Rio Branco quase empatou com Juninho, que saiu na cara do gol, mas demorou para finalizar e foi desarmado. Aos poucos, o Tigre passou a se impor e ocupar o campo de ataque. Aos 35 minutos, Flávio recebeu na entrada da área e acertou o travessão. A equipe americanense voltou a assustar aos 42, quando Guedes aproveitou bobeada da zaga adversária e chutou rasteiro, obrigando o goleiro Rafael a se esticar todo para salvar.

No segundo tempo, os donos da casa voltaram dispostos a liquidar o jogo. Logo no primeiro minuto, Denis Nunes invadiu a área, chutou rasteiro e Gabriel Luiz defendeu com os pés. Aos 9, depois de bate-rebate, Pedrinho bateu forte e mais uma vez Gabriel Luiz espalmou.

O clima começou a esquentar aos 27, quando Guilherme Castro caiu na área e o juiz deu pênalti, para indignação dos jogadores rio-branquenses. Mateus Varão cobrou no canto direito e ampliou para 2 a 0. A partir daí, o Rio Branco foi para o tudo ou nada. Aos 38, Juninho foi derrubado na área. Ele mesmo bateu o pênalti e diminuiu para 2 a 1.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

O Tigre aumentou a pressão e voltou a balançar as redes aos 42, com Higor Gabriel, de cabeça, desviando cobrança de falta, mas a arbitragem assinalou impedimento.

Na saída de campo, o técnico do Rio Branco, Raphael Pereira, saiu na bronca. “A gente sabia que ia ser um jogo muito pegado, catimbado. No lance do gol anulado eu estava na linha do bandeira e foi bem claro que ele (Higor Gabriel) não estava impedido. Infelizmente ele (árbitro) errou, mas não adianta ficarmos reclamando. Tivemos mais chances, mas não conseguimos reverter o placar”, lamentou o comandante.

Preparador de goleiros do Tigre deixa o clube

No time profissional do Rio Branco, o preparador de goleiros Bruno Uchoa recebeu um convite da Matonense e deixou o clube americanense nesta quinta-feira.

A diretoria do Tigre já corre atrás de outro profissional. Vander Batistella, que já trabalhou no alvinegro, chegou a ser procurado pelos diretores Sandro Hiroshi e Dado Salau, mas optou por seguir comandando apenas a sua escolinha de goleiros Camisa 1, em Americana.

O nome mais cotado para assumir o cargo é Marcelo Ferro, ex-Oeste e Cuiabá. Nesta sexta-feira, o técnico João Batista comanda a última atividade antes do jogo-treino de amanhã, contra o XV de Piracicaba, às 10 horas, no campo da Usina Costa Pinto, da multinacional Raízen, em Piracicaba.

Será o terceiro amistoso da equipe na preparação para o Campeonato Paulista da Série A3, o primeiro em 2017. Nos dois testes ante riores, disputados em dezembro, o time empatou com o Mogi Mirim por 1 a 1 e venceu o Velo Clube por 2 a 1. R.P.

Ficha técnica: Independente 2×1 Rio Branco

INDEPENDENTE

Rafael; Paulinho, Bahia, Jean e João Victor; Carioca, Alan, Pedrinho (Quaiati) e Denis Nunes (Guilherme Arruda); Matheus Varão (Dagoberto) e Denis Meneses (Guilherme Castro). Técnico: Piá.

RIO BRANCO

Gabriel Luiz; Victor (Maycon), Thiago, Higor Gabriel e Renato; Samuel Julio, Ariston, Alisson (Samuel Leão) e Flávio (Gabriel); Guedes e Juninho (Klebinho). Técnico: Raphael Pereira.

GOLS: Pedro Henrique, aos 19’1T e Mateus Varão, aos 27’2T; Juninho, aos 38’2T.

CARTÕES AMARELOS: Jean e Carioca (Independente); Guedes (Rio Branco).

CARTÃO VERMELHO: Jean (Independente).

ÁRBITRO: Diego Augusto Fagundes.

LOCAL: Estádio Comendador Agostinho Prada, em Limeira (SP).