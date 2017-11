Em jogo movimentado, Vasco e Atlético-MG empatam em São Januário

Em jogo movimentado, com cinco bolas na trave, Vasco e Atlético Mineiro empataram por 1 a 1 na noite desta quarta-feira, em São Januário, no Rio de Janeiro. O resultado embolou o confronto direto na briga por uma vaga na zona de classificação à Copa Libertadores de 2018.

O Vasco segue à frente do rival mineiro, agora com 50 pontos, ainda na oitava colocação. Tem a mesma pontuação do Flamengo, que continua em 7º por levar vantagem no saldo de gols. Com a presença do Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil entre as primeiras colocações, a atual zona de classificação da Libertadores inclui os sete primeiros da tabela, o chamado G7.

LEIA TAMBÉM: Atlético-GO aposta no retrospecto negativo do adversário para buscar reabilitação

Faltando três rodadas para o fim do Brasileirão, o Atlético agora tem menores chances de entrar no G7. Com 47 pontos, é o nono colocado.