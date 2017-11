Em jogo dos ‘investidores’, Flamengo encara o Palmeiras buscando confirmar reação

Equipes que mais investiram em seus elencos nesta temporada, Flamengo e Palmeiras fazem neste domingo um importante duelo no Allianz Parque, em São Paulo, às 17 horas, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar do maciço investimento, as duas equipes vêm em uma temporada bastante irregular: caíram precocemente na Copa Libertadores, não conquistaram a Copa do Brasil e fazem um Brasileirão decepcionante. Assim, a pressão por resultados proporcionais ao dinheiro investido já parece atrapalhar os elencos.

O lateral-esquerdo Renê, por exemplo, chega a comparar a situação à de grandes clubes europeus. “Aqui se cobra muito o investimento. O Manchester City vem investindo e nunca ganhou (a Liga dos Campeões). O PSG também e nunca disputou a final. Investimento é importante, mas não significa que vai ser sempre vitória. Mas a gente sabe que poderia estar melhor”.