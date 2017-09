Em jogo com erros de arbitragem, Náutico vence e ressurge na briga contra a queda

Em partida com erros de arbitragem contra o Brasil, de Pelotas (RS), o Náutico fez valer o mando de campo para derrotar a equipe gaúcha pelo placar de 1 a 0 e ressurgir na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série B. O duelo foi realizado na Arena Pernambuco, no Recife, pela 23.ª rodada.

Apesar do triunfo, o Náutico continua na vice-lanterna, agora com 20 pontos, a cinco de deixar a zona de rebaixamento. O primeiro fora do descenso é o Goiás, que perdeu, também por 1 a 0, para o Paraná. Já o Brasil-RS fica na 12.ª posição com 30, a sete do G4.

O empate sem gols no primeiro tempo saiu barato para o Náutico. O time pernambucano chegou a esboçar uma pressão inicial, mas foi, com o passar do tempo, dominado pelo Brasil-RS, que acabou sendo prejudicado pela arbitragem. Aos 32 minutos, Itaqui arriscou de fora da área e Jeferson soltou nos pés de Lincom. O atacante, no entanto, teve o gol anulado de maneira equivocada pelo árbitro, após a sinalização de impedimento por parte do assistente Rogério de Oliveira Braga.