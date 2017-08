Em Florianópolis, Avaí encara partida contra o São Paulo como uma decisão

Com o retorno do meia Juan e do atacante Joel, o técnico Claudinei Oliveira esboçou o time do Avaí, que enfrentará o São Paulo neste domingo, às 16 horas, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 21.ª rodada, na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Apesar dos dois clubes viverem a mesma situação, o comandante afirmou que não vê o time paulista lutando para fugir do descenso até o final do torneio, mas ressaltou que no momento é essa a realidade vivida por ambos.

“Eu acredito que o São Paulo vá sair dessa situação. Não o vejo como candidato ao rebaixamento, mas pode acontecer, como aconteceu com outras equipes. Eles têm a condição de se reforçar com jogadores de nível muito alto, mas hoje é nosso adversário. Temos que pensar no hoje. Pelo investimento, somado ao bom trabalho do Dorival Junior e com o apoio da torcida, é difícil imaginar o São Paulo nessa situação, porém, falávamos a mesma coisa do Internacional, no ano passado”, comparou Claudinei Oliveira.

O Avaí está na 18.ª colocação do Brasileirão com 21 pontos, um a menos do que o São Paulo. Para este duelo importante, Claudinei Oliveira não poderá contar com o zagueiro Betão e com o volante Wellington Simião, ambos suspensos. Ele confirmou Juan e Joel entre os titulares, mas deixou aberta a possibilidade de escalar Willians, recuando assim o ex-flamenguista para o meio de campo.