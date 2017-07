Em estreia, Vinícius Eutrópio promete não fazer mudanças drásticas na Chapecoense

A Chapecoense escolheu o técnico Vinícius Eutrópio para dar continuidade ao trabalho de reconstrução desenvolvido por Vagner Mancini, demitido após o empate por 3 a 3 com o Fluminense, na última segunda-feira. O novo comandante acha que a pressão é ainda maior do que foi no passado e ressaltou que não vai fazer mudanças drásticas no modo do time jogar neste primeiro momento. Inclusive na sua estreia contra o Atlético Paranaense, neste domingo, às 11 horas, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 12.ª rodada.

“Fiz parte deste processo que transformou a Chapecoense na força que é hoje. Deixei bons frutos, que foram germinando e no final floresceu, virou um sucesso. Hoje a pressão é muito maior do que antigamente, a causa é maior. Estou muito confiante nesse retorno. Sou apenas mais um entre esse belo grupo que a agremiação possui”, discursou Vinícius Eutrópio logo na sua chegada.

Ele tem trabalhado com o grupo desde a última quinta-feira e mostra otimismo. Mas sabe que precisa começar vencendo porque o time ocupa a perigosa 15.ª posição, com 14 pontos, e não vence há cinco rodadas. O técnico avisou que vai manter a base que vinha sendo utilizada pelo seu antecessor.