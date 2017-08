Em ‘estreia’ de Rueda no Brasileirão, Flamengo encara o lanterna Atlético-GO

O técnico colombiano Reinaldo Rueda “estreia” no Campeonato Brasileiro neste sábado com muitos desfalques. Diante do lanterna Atlético Goianiense, às 19 horas, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio, pela 21.ª rodada, o Flamengo terá a ausência de pelo menos cinco jogadores, a maior parte deles no ataque. Dois jogadores estão lesionados e outros dois serão poupados visando a semifinal da Copa do Brasil. Para completar, o lateral-esquerdo peruano Trauco está suspenso.

O atacante Paolo Guerrero se recupera de lesão na coxa direita e está fora do jogo, enquanto que o colombiano Berrío levou uma pancada no tornozelo e também não tem condições. Everton e Felipe Vizeu, por sua vez, ficarão de fora por opção da comissão técnica, que quer a dupla em totais condições físicas para o duelo diante do Botafogo, na próxima quarta-feira.

Por outro lado, Reinaldo Rueda terá a opção de escalar jogadores que não estão inscritos na Copa do Brasil. Assim, o goleiro Diego Alves, o zagueiro Rhodolfo, o meia Éverton Ribeiro e o atacante Geuvânio deverão ir para o jogo. O técnico, porém, não confirmou a escalação.