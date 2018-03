Em duelo de países que estarão na Copa, México vence amistoso com a Islândia

O México deixou seu torcedor animado em um dos últimos testes antes da Copa do Mundo da Rússia. Na noite da última sexta-feira, a seleção encarou a Islândia, que também estará no torneio, e foi precisa para aproveitar suas chances e vencer com tranquilidade, por 3 a 0, em Santa Clara, na Califórnia.

Este foi o terceiro triunfo seguido do México, que vinha de vitórias sobre a Polônia e a Bósnia. Por outro lado, a Islândia segue com dificuldades quando encara adversários importantes e preocupa sua torcida às vésperas da Copa.

Na sexta, os mexicanos abriram o placar aos 36 minutos, em cobrança de falta de Marco Fabian. No segundo tempo, aos 19, Miguel Layún recebeu passe de Lozano e bateu cruzado para ampliar. Já nos acréscimos, aos 46, o mesmo Layún tentou cruzar da direita, mas pegou muito forte na bola e surpreendeu o goleiro, selando o resultado.

O México volta a campo na próxima terça-feira para encarar a Croácia, em novo amistoso nos Estados Unidos, mas desta vez em Arlington, Texas. Já a Islândia duela com o Peru no mesmo dia, também no país, em Harrison, New Jersey.

A seleção mexicana está no Grupo F da Copa do Mundo, ao lado de Suécia, Coreia do Sul e Alemanha, adversária da estreia no dia 17 de junho, em Moscou. A Islândia também terá jogo duro na estreia, contra a Argentina, no dia 16, na capital russa. Na chave D, ainda estão Croácia e Nigéria.